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Масленица: История и традиции любимого народного праздника

При упоминании о масленице сразу можно представить картину зимы, когда в воздухе раздается аромат блинов и звоны колокольчиков на тройках сопровождают веселье народа. История и традиция любимого праздника уходит своими корнями в языческие времена, связанные с приближением весны.

Масленица: История и традиции любимого народного праздника


Предки считали, что в это время день начинает забирать права у ночи, а также привычные лакомства были символом солнца, радующего все своим теплом, но еще подчеркивали, что круговорот жизни остается неизменным. Также первые блины всегда отдавались нищим, чтобы помянуть умерших родственников, а самым главным обрядом становилось сжигание чучела зимы. Фигурка из соломы была наряжена в сарафан, после чего проносилась по всему селу, чтобы потом быть преданной огню. Иногда ее топили в проруби или разрывали на части, чтобы посыпать останками поля для хорошего урожая. Сутью такого события было восстановление связи с миром духов и природными силами, способными помочь людям.

Масленица: История и традиции любимого народного праздника


Христианство внесло свои коррективы в традиции, отмечая, что эта неделя является подготовкой к Великому посту. Людям нужно помириться с врагами, заняться благотворительностью, и больше общаться со своими семьями, но не предаваться веселью, теряя разум и совесть. Перед грядущими событиями на Сырную седмицу разрешено есть рыбу, молочную продукцию и яйца, а также службы в церквях уже готовят прихожан к необходимым ограничениям и покаянию. Последнее Прощеное воскресенье дает время простить ближнего своего и начать пост с чистой душой и помыслами.

Масленица: История и традиции любимого народного праздника


Однако народ продолжат отмечать любимое торжество, угощая выпечкой бедняков, после чего начинаются походы в гости, а также традицией стало катание на санках с горки и иные забавы. Среда традиционно является днем тещи, которая кормит зятя блинами, а также в дом приглашаются другие члены семьи. На следующий день можно было устраивать кулачные бои и конские бега, после чего матери дочерей посещали дома их избранников. Затем было принято собирать у себя сестер, а дальше со спокойным сердцем прощать обиды и начинать духовную подготовку к Пасхе.

Масленица: История и традиции любимого народного праздника


Европейцы тоже отмечают проводы зимы красочными карнавалами. Кроме венецианского чуда и бразильского аналога, такие события проходят в разных странах мира. Священники негативно относились к празднику, а особо не жаловали масленицу протестанты. До сих пор британцы, скандинавы и немцы скромно отмечают эту неделю, но католики устраивают роскошные базары, на которых можно увидеть театральные постановки и другие изюминки. Жители во время шествия по улицам городов наряжаются в яркие костюмы с масками, да и обильные застолья стали традиций недели. Бразильцы собираются смотреть соревнования танцоров, исполняющих самбу, а швейцарцы наслаждаются ночными выступлениями музыкантов в причудливых нарядах. Немцы могут показать парады нечистой силы или холостяков, а поляки в последний день устраивают шуточные продажи незамужних красавиц. Сербы катают свободных мужчин в свиных корытах, а также украшают крышу соломенными Дедами Морозами.
dzen / Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:00
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