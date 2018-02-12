После тюнинга суперкар Ferrari 812 Superfast стал более производительным

По данным профильных СМИ, основным дополнением для спортивного купе Ferrari 812 Superfast является современный выхлопной механизм с регулируемыми клапанами. Также автомобиль оснащён новыми выхлопными трубами и получил ряд других изменений.Благодаря доработкам проделанными специалистами силовой агрегат автомобиля Ferrari 812 Superfast получил производительность в 820 лошадиных сил. Кроме того тюнерам удалось добиться повышения крутящегося момента до 733 Нм. Однако о динамических характеристиках тюнингованного спорткара специалисты пока не сообщают, сохраняя интригу.