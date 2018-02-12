В сети появились рендеры нового родстера BMW Z4
Баварские производители готовят к выходу на рынок новый родстер BMW Z4. Накануне в сети появились первые рендерные изображения нового автомобиля, которое создали независимые художники.
Новый родстер BMW Z4 является одной из самых ожидаемых новинок. Точной даты презентации автомобиля пока не называется, однако родстер неоднократно попадал в поле зрения фотошпионов во время дорожных тестов и трековых тест-драйвов.
Независимые дизайнеры представили в сети рендеры BMW Z4, они видят автомобиль разработанный на одной платформе с отреставрированным японским купе Toyota Supra. В качестве силовой установки родстера может выступить турбированный двигатель объёмом 2,0 литра мощностью 180 лошадиных сил.
По предположению экспертов, новый родстер BMW Z4 также будет доступен в «заряженной» версии, которая будет оснащена силовым агрегатом производительностью до 385 «лошадей».
Новый родстер BMW Z4 является одной из самых ожидаемых новинок. Точной даты презентации автомобиля пока не называется, однако родстер неоднократно попадал в поле зрения фотошпионов во время дорожных тестов и трековых тест-драйвов.
Независимые дизайнеры представили в сети рендеры BMW Z4, они видят автомобиль разработанный на одной платформе с отреставрированным японским купе Toyota Supra. В качестве силовой установки родстера может выступить турбированный двигатель объёмом 2,0 литра мощностью 180 лошадиных сил.
По предположению экспертов, новый родстер BMW Z4 также будет доступен в «заряженной» версии, которая будет оснащена силовым агрегатом производительностью до 385 «лошадей».
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Добавил: Алина Сегодня, 10:21