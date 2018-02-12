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В сети появились рендеры нового родстера BMW Z4

Баварские производители готовят к выходу на рынок новый родстер BMW Z4. Накануне в сети появились первые рендерные изображения нового автомобиля, которое создали независимые художники.

В сети появились рендеры нового родстера BMW Z4


Новый родстер BMW Z4 является одной из самых ожидаемых новинок. Точной даты презентации автомобиля пока не называется, однако родстер неоднократно попадал в поле зрения фотошпионов во время дорожных тестов и трековых тест-драйвов.

Независимые дизайнеры представили в сети рендеры BMW Z4, они видят автомобиль разработанный на одной платформе с отреставрированным японским купе Toyota Supra. В качестве силовой установки родстера может выступить турбированный двигатель объёмом 2,0 литра мощностью 180 лошадиных сил.

По предположению экспертов, новый родстер BMW Z4 также будет доступен в «заряженной» версии, которая будет оснащена силовым агрегатом производительностью до 385 «лошадей».
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:21
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