В сети появились рендеры нового родстера BMW Z4

Новый родстер BMW Z4 является одной из самых ожидаемых новинок. Точной даты презентации автомобиля пока не называется, однако родстер неоднократно попадал в поле зрения фотошпионов во время дорожных тестов и трековых тест-драйвов.Независимые дизайнеры представили в сети рендеры BMW Z4, они видят автомобиль разработанный на одной платформе с отреставрированным японским купе Toyota Supra. В качестве силовой установки родстера может выступить турбированный двигатель объёмом 2,0 литра мощностью 180 лошадиных сил.По предположению экспертов, новый родстер BMW Z4 также будет доступен в «заряженной» версии, которая будет оснащена силовым агрегатом производительностью до 385 «лошадей».