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Неуплата НДФЛ будет грозить компании лишением налоговых льгот

Депутат Госдумы Олег Шеин подготовил к рассмотрению законопроект, касающийся санкций по неуплате НДФЛ – в нем он предлагает лишать компании, которые не оформляют официально отношения с сотрудниками, налоговых льгот.
Неуплата НДФЛ будет грозить компании лишением налоговых льгот


В Госдуму внесен законопроект, предлагающий лишать налоговых преференций те компании, которые не оформляют официально отношения с сотрудниками.

Автором инициативы стал депутат Олег Шеин.

Парламентарий объяснил, что смыл законопроекта очень прост – в случае выявления в ходе проверки более 10% или 100 человек неофициально занятых работников в компании отменять все налоговые преференции в отношении нее на год.

Шеин добавил, что в данный момент компании, которые экономят миллионы на зарплате сотрудников, платят несколько тысяч штрафа и продолжают дальше получать миллионы или десятки миллионов налоговых льгот от государства. Депутат считает, что «здесь должны включаться другие рычаги воздействия».
Экономика
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 12:40
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