Неуплата НДФЛ будет грозить компании лишением налоговых льгот

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий лишать налоговых преференций те компании, которые не оформляют официально отношения с сотрудниками.Автором инициативы стал депутат Олег Шеин.Парламентарий объяснил, что смыл законопроекта очень прост – в случае выявления в ходе проверки более 10% или 100 человек неофициально занятых работников в компании отменять все налоговые преференции в отношении нее на год.Шеин добавил, что в данный момент компании, которые экономят миллионы на зарплате сотрудников, платят несколько тысяч штрафа и продолжают дальше получать миллионы или десятки миллионов налоговых льгот от государства. Депутат считает, что «здесь должны включаться другие рычаги воздействия».