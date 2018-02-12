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Валерию раскритиковали поклонники за неподобающий наряд

Вместо ожидаемых комплиментов певица Валерия получила от своих поклонников массу критики за опубликованное фото в не слишком приличном платье.

Валерию раскритиковали поклонники за неподобающий наряд


Певица поделилась со своими читателями в Instagram снимком, где она позирует вместе с Филиппом Киркоровым и Ириной Дубцовой. На Валерии было надето платье белого цвета от Zac Posen. Все бы ничего, но в выбранном наряде у певицы просто неприлично торчали соски. Как оказалось – это дело рук виртуозов-дизайнеров, которым пришлось постараться, чтобы сшить наряд с подобным фасоном лифа. Валерия и разместила фото с хэштегом #обсуждаемлифплатья.

Обсуждения лифа получились оживленные. В основном люди выражали негативную реакцию на наряд певицы, объясняя, что детали платья подобраны неудачно и из-за этого сам образ получился слишком провокационным. Кое-кто даже припомнил возраст певицы, заявив, что негоже уже позволять себе подобные вольности.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 12:30
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