Валерию раскритиковали поклонники за неподобающий наряд

Певица поделилась со своими читателями в Instagram снимком, где она позирует вместе с Филиппом Киркоровым и Ириной Дубцовой. На Валерии было надето платье белого цвета от Zac Posen. Все бы ничего, но в выбранном наряде у певицы просто неприлично торчали соски. Как оказалось – это дело рук виртуозов-дизайнеров, которым пришлось постараться, чтобы сшить наряд с подобным фасоном лифа. Валерия и разместила фото с хэштегом #обсуждаемлифплатья.Обсуждения лифа получились оживленные. В основном люди выражали негативную реакцию на наряд певицы, объясняя, что детали платья подобраны неудачно и из-за этого сам образ получился слишком провокационным. Кое-кто даже припомнил возраст певицы, заявив, что негоже уже позволять себе подобные вольности.