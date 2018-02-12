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Российские военные успешно провели повторное испытание новой ракеты системы ПРО

Военные России провели успешное повторное испытание новой модернизированной ракеты системы ПРО (противоракетной обороны).
Российские военные успешно провели повторное испытание новой ракеты системы ПРО


Новая модернизированная ракета системы ПРО была запущена в ходе повторного испытания в Казахстане на полигоне Сары-Шаган.

Как сообщил полковник Андрей Приходько, возглавляющий пост заместителя командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил РФ, ракета точно поразила условную цель, успешно выполнив свою задачу.

Приходько заявил, что тактико-технические характеристики ракеты, которые касаются дальности и точности полета, а также сроков эксплуатации, превосходят значительно все огневые средства, стоящие сегодня на вооружении.

Следует отметить, что система ПРО предназначена для защиты Москвы от ударов с воздуха и состоит на вооружении объединения ПВО-ПРО. Она может помочь контролировать космическое пространство и предупреждать о ракетном нападении.
Политика / Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 12:20
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