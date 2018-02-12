Российские военные успешно провели повторное испытание новой ракеты системы ПРО

Новая модернизированная ракета системы ПРО была запущена в ходе повторного испытания в Казахстане на полигоне Сары-Шаган.Как сообщил полковник Андрей Приходько, возглавляющий пост заместителя командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил РФ, ракета точно поразила условную цель, успешно выполнив свою задачу.Приходько заявил, что тактико-технические характеристики ракеты, которые касаются дальности и точности полета, а также сроков эксплуатации, превосходят значительно все огневые средства, стоящие сегодня на вооружении.Следует отметить, что система ПРО предназначена для защиты Москвы от ударов с воздуха и состоит на вооружении объединения ПВО-ПРО. Она может помочь контролировать космическое пространство и предупреждать о ракетном нападении.