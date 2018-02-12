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Кинокомпании братьев Вайнштейн предъявил иск генпрокурор Нью-Йорка

Судебный иск продюсерской кинокомпании «Weinstein Company» предъявил Эрик Шнайдерман, генеральный прокурор американского штата Нью-Йорк.
Кинокомпании братьев Вайнштейн предъявил иск генпрокурор Нью-Йорка


Кинокомпании «Weinstein Company» и ее основателям – братьям Харви и Роберту Вайнштейн предъявил иск генпрокурор Нью-Йорка.

В документе говорится о том, что в ходе расследования, которое продолжалось четыре месяца, выявлялись все новые и новые вопиющие случаи сексуальных домогательств относительно сотрудниц компании со стороны Харви Вайнштейна.

Также гособвинитель вменяет сотрудникам компании неоднократные нарушения законов Нью-Йорка: «Они ставили под угрозу подчиненных».

Генпрокурор подчеркнул, что руководство «Weinstein Company» не предпринимало достаточных мер для защиты персонала от «домогательств, запугиваний и дискриминации Вайнштейна».

Шнайдерман рассчитывает на обеспечение выплаты компенсации пострадавшим и пресечение возможных нарушений в будущем.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 12:10
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