Лилия Четрару показала сексуальное фото в купальнике у бассейна

Лилия Четрару и Сергей Захарьяш, добровольно покинувшие реалити-шоу ТНТ, недавно признались, что столкнулись с большими финансовыми затруднениями. Впрочем, опускать руки возлюбленные не стали, поспешив на Бали. По публикациям, выкладывающимся оттуда, можно заметить, что отдых пошёл паре на пользу: их лица стали более позитивными, а фотографии Лилии откровенными.Один из таких вызывающих материалов на днях порадовал поклонников молдаванки, немедленно забросавших её "лайками" и комплиментами. Кто-то даже заметил, что популярная брюнетка стала выглядеть намного сексуальнее, чем была на телестройке.К слову, и ранее многие говорили, что Четрару поменялась в лучшую сторону. Как известно, девушка избавилась от накаченных губ, в связи с чем её лицо стало выглядеть совсем иначе. Фанаты уверены, что природа дала девушке удивительную красотку, которую не стоит менять пластическими операциями.