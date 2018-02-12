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Лилия Четрару показала сексуальное фото в купальнике у бассейна

Бывшая участница проекта "Дом-2" Лилия Четрару, которая уже который день отдыхает на Бали, разместила в соц-сети сексуальный снимок, где запечатлена в купальнике возле бассейна.

Лилия Четрару и Сергей Захарьяш, добровольно покинувшие реалити-шоу ТНТ, недавно признались, что столкнулись с большими финансовыми затруднениями. Впрочем, опускать руки возлюбленные не стали, поспешив на Бали. По публикациям, выкладывающимся оттуда, можно заметить, что отдых пошёл паре на пользу: их лица стали более позитивными, а фотографии Лилии откровенными.

Лилия Четрару показала сексуальное фото в купальнике у бассейна

Один из таких вызывающих материалов на днях порадовал поклонников молдаванки, немедленно забросавших её "лайками" и комплиментами. Кто-то даже заметил, что популярная брюнетка стала выглядеть намного сексуальнее, чем была на телестройке.

К слову, и ранее многие говорили, что Четрару поменялась в лучшую сторону. Как известно, девушка избавилась от накаченных губ, в связи с чем её лицо стало выглядеть совсем иначе. Фанаты уверены, что природа дала девушке удивительную красотку, которую не стоит менять пластическими операциями.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:40
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