АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Японка, которую родня морила голодом, показала свои «голодные» фото с весом в 17 кг

Жительница Японии разместила в Twitter снимки, на которых она весит примерно 17 кг. До подобного жуткого состояния довели девушку родные бабушка с дедушкой, морившие ее голодом. На фото также можно рассмотреть следы побоев.

Японка, которую родня морила голодом, показала свои «голодные» фото с весом в 17 кг


Как рассказала девушка, 10 лет назад дедушка являлся ее опекуном. Старик запрещал внучке есть, а когда ловил ее за едой чего-либо, то вызывал рвоту или же бил девушку по животу. Уже будучи на волосок от смерти, японка все же попала в руки врачей в крайне истощенном состоянии с весом в 16,8 кг.

В своем комментарии к фото девушка заверила читателей, что получила от медиков хорошую помощь и быстро поправила здоровье.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:55
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Иванова ждет второго ребенка
Анонсированы наиболее бюджетные иномарки в
Ученый NASA приговорен в Турции к 7,5 годам
Ученые: Овощи и салаты являются опасными для
Корейские концерны вложат $73 млрд в производство
Николай Сванидзе о выборах-2018: «Приди и прояви
Ученые: Люди бояться пауков из-за защитного
Американская фигуристка Эшли Вагнер
Учёные: Дружба между собаками и людьми
Сергей Кучеров доказал, что читает сообщения
Салон хэтчбека KIA Ceed нового поколения
Филипп Киркоров посвятил свою новую композицию
В Италии мужчина хранил в своём сарае 40 млн
СМИ: «Почте России» разрешили увеличить тарифы на
Ани Лорак задумывается о том, чтобы подарить
Дима Билан обратился к родственникам погибших при
Эксперты положительно оценили предложение
Средняя цена нового авто в России в 2017 году
Притормаживать и разделять: Эксперт раскрыл
Виктория Бэкхем слишком исхудала, что помещается
Автомобиль протаранил ограждение на набережной в
Анна Семенович восхитила поклонников образом
В Лондоне закрылся аэропорт из-за бомбы времён
Юлия Началова попала в неприятную ситуацию и
Сергей Лазарев рассказал поклонникам о своем
Родченков объяснил изменение внешности во время
Анна Чиповская поразила фанатов образом милой
Загрязнение воздуха толкает человечество на
В сети появились фотографии интерьера
Жительница Мекки втайне от семьи выкладывала в
Просмотреть все новости