Японка, которую родня морила голодом, показала свои «голодные» фото с весом в 17 кг

Как рассказала девушка, 10 лет назад дедушка являлся ее опекуном. Старик запрещал внучке есть, а когда ловил ее за едой чего-либо, то вызывал рвоту или же бил девушку по животу. Уже будучи на волосок от смерти, японка все же попала в руки врачей в крайне истощенном состоянии с весом в 16,8 кг.В своем комментарии к фото девушка заверила читателей, что получила от медиков хорошую помощь и быстро поправила здоровье.