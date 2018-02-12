Японка, которую родня морила голодом, показала свои «голодные» фото с весом в 17 кг
Жительница Японии разместила в Twitter снимки, на которых она весит примерно 17 кг. До подобного жуткого состояния довели девушку родные бабушка с дедушкой, морившие ее голодом. На фото также можно рассмотреть следы побоев.
Как рассказала девушка, 10 лет назад дедушка являлся ее опекуном. Старик запрещал внучке есть, а когда ловил ее за едой чего-либо, то вызывал рвоту или же бил девушку по животу. Уже будучи на волосок от смерти, японка все же попала в руки врачей в крайне истощенном состоянии с весом в 16,8 кг.
В своем комментарии к фото девушка заверила читателей, что получила от медиков хорошую помощь и быстро поправила здоровье.
Как рассказала девушка, 10 лет назад дедушка являлся ее опекуном. Старик запрещал внучке есть, а когда ловил ее за едой чего-либо, то вызывал рвоту или же бил девушку по животу. Уже будучи на волосок от смерти, японка все же попала в руки врачей в крайне истощенном состоянии с весом в 16,8 кг.
В своем комментарии к фото девушка заверила читателей, что получила от медиков хорошую помощь и быстро поправила здоровье.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:55