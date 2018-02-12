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Зрители неожиданно встали на сторону Ильи Яббарова в его конфликте с Ольгой Рапунцель

Илья Яббаров, который не так давно вернулся на "Дом-2" и сразу принялся за скандалы и драки, неожиданно поднялся в глазах зрителей, большинство которых прежде были не на его стороне, в частности, многим понравилось, как парень насмехается над беременной Ольгой Рапунцель.

Илья, конечно, далеко не самый любимый участник фолловеров, но Ольга, как оказалось, не нравится фанатам реалити-шоу ТНТ намного больше, так как хорошо заметно, что с недавних пор в конфликте Рапунцель и Яббарова многие оказались на стороне последнего.

Зрители неожиданно встали на сторону Ильи Яббарова в его конфликте с Ольгой Рапунцель

Кроме того, хейтеры жены Дмитрия Дмитренко хотят верить, что весьма дерзкий молодой человек сможет как-то посодействовать в скорой отправке скандальной жительницы телестройки за пределы периметра.

При этом очень неприятно Ольге сейчас и от грядущих отношений своей младшей сестры Алёны, несколько дней назад появившейся на проекте. Как известно, девушка хочет закрутить роман именно с Яббаровым.

Сейчас Ольга больше всего хочет не допустить отношений Алёны и Ильи, недавно напавшего на Дмитренко. Впрочем, после драки Илья извинился перед Дмитрием, встав на колени.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:30
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