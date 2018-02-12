Зрители неожиданно встали на сторону Ильи Яббарова в его конфликте с Ольгой Рапунцель

Илья, конечно, далеко не самый любимый участник фолловеров, но Ольга, как оказалось, не нравится фанатам реалити-шоу ТНТ намного больше, так как хорошо заметно, что с недавних пор в конфликте Рапунцель и Яббарова многие оказались на стороне последнего.Кроме того, хейтеры жены Дмитрия Дмитренко хотят верить, что весьма дерзкий молодой человек сможет как-то посодействовать в скорой отправке скандальной жительницы телестройки за пределы периметра.При этом очень неприятно Ольге сейчас и от грядущих отношений своей младшей сестры Алёны, несколько дней назад появившейся на проекте. Как известно, девушка хочет закрутить роман именно с Яббаровым.Сейчас Ольга больше всего хочет не допустить отношений Алёны и Ильи, недавно напавшего на Дмитренко. Впрочем, после драки Илья извинился перед Дмитрием, встав на колени.