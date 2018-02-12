Ольга Рапунцель сравнила историю своей любви с Дмитрием Дмитренко с фильмом "Любовь и голуби"

"Наша история любви началась на проекте «Дом 2». История любви схожа с известным советским фильмом «Любовь и голуби». Вместе до конца идут только сильные. Мы всегда шли против течения, отстаивали свою любовь, права и позицию. Семейные традиции мы чтим в нашей семье. Семья для нас в приоритете. Главное, что мы счастливы и любим друг друга", - написала Рапунцель.

Схожесть с фильмом Ольга объяснила тем, что она и Дмитрий сохраняли чувства друг к другу даже в те моменты, когда им было совсем тяжело.Ольга также отметила, что мнение общества никак не влияет на них с Дмитренко, так как они живут для себя, а не для фолловеров. А ещё участница реалити-шоу обратилась к хейтерам, которых с каждым днём, кажется, у неё всё больше, призвав их подумать о своём счастье.Прежде появились слухи, что перед своим вторым появлением на периметре Рапунцель подписала кабальный контракт, не прочитав его правила внимательно, в связи с чем теперь должна выполнять инструкции организаторов беспрекословно.