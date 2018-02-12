Ольга Рапунцель намерена уйти в декретный отпуск

При этом далеко не все зрители поверили участнице реалити-шоу. Кроме того, девушка не сказала, когда именно собирается воплотить уже не раз обещанное в жизнь.Как известно, прежде муж Ольги Дмитрий Дмитренко заявил о скором отпуске своей благоверной, когда улетал во Владивосток, чтобы встретиться с её сестрой. Но тогда его слова так и остались только словами.Ольга также отметила, что хочет родить здорового отпрыска, в связи с чем старается много отдыхать, правильно питаться и не даёт эмоциям волю.В комментариях на странице Рапунцель в соц-сети в последнее время правда очень много позитива. Ольга постоянно желает добра подписчикам, причём не только своим почитателям, но и хейтерам. В последней публикации знаменитая жительница телестройки призвала ненавистников не быть злыми и не критиковать её.Сама Ольга совсем перестала критиковать кого-либо, поэтому можно сказать, что девушка отвечает за свои слова.