Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко не будут участвовать в "Свадьбе на миллион"

По словам супругов, им не нужна победа в этом конкурсе, как и свадьба за счёт реалити-шоу. При этом Влад Кадони уже сделал своё предположение по этому поводу, заявив, что Дмитрий, скорее всего, просто боится проходить детектор лжи. Как известно, Ольге полиграф противопоказан, а её муж, считает ведущий, опасается сказать что-то лишнее.Дмитренко, в свою очередь, поспешил не только обидеться на Кадони, но и ответить ему. Парень сказал, что не боится полиграфа, и пойти его может в любой момент. При этом Дмитрий боится, что его жену на проекте могут заменить её сестрой Яной, не так давно появившейся на периметре.Яна появилась на "Доме-2" несколько дней назад. Изначально девушка была приглашена исключительно для помощи беременной родственнице, но теперь она является полноправной участницей.Сестра Ольги уже присматривается к Илье Яббарову. Рапунцель сильно переживает из-за этого, так как считает, что этот человек является одним из худших вариантов для Яны.