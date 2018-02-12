Надежда Ермакова планирует полёт в Барселону

"Мне нужно все и сразу! Хоть мама и говорит, что я наоборот очень терпелива к людям, работе, ситуациям. Я жду 28 февраля, меня манит Испания и Ольга. Скоро бесконечные разговоры в ночи и голубое шампанское, а еще путешествие по побережью, отличное настроение, встреча с большим - маленьким, экскурсии и солнышко», - написала Надежда в Instagram.



В блоге девушка написала, что пора снова развеяться. А начнёт она это делать с 28 февраля. При этом в Испании Ермакова будет не одна, а с подругой, уже ожидающей её в этой солнечной стране. Надежда отметила, что грядущее времяпровождение за границей будет состоять из питья алкоголя, посещения баров и знакомства с интересными людьми.Ермакова также отметила, что сейчас ей кажется, что время идёт слишком медленно, а происходит это именно из-за её желания поскорее отправиться в отпуск. Надежда очень хочет немедленно оказаться в Барселоне, но придётся подождать.