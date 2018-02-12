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Иосиф Оганесян неожиданно отказался от продолжения романа с Александой Черно

Иосиф Оганесян, который на днях вернулся на проект "Дом-2", чтобы возобновить роман с Александрой Черно, неожиданно удивил всех, заявив, что не собирается этого делать, поскольку окончательно понял, что мириться с прошлым этой дамы - решение далеко не из самых верных.

Прежде Иосиф был у родителей, встретился со своим школьным учителем и невестой, найденной для него предками. Потом он заговорил об Александре, оставшейся на периметре, предположив, что начать всё с чистого листа - хороший поступок, который может привести к неплохим переменам в жизни обоих. Тогда Черно была на седьмом небе от такого заявления любимого, но теперь ей снова очень грустно.

Иосиф Оганесян неожиданно отказался от продолжения романа с Александой Черно

Зрители не сомневаются, что Иосиф, не желающий более иметь ничего общего с Александрой, просто испугался долгов этой женщины, и многие фанаты поняли парня. Кто-то даже порекомендовал ему бежать подальше от Черно, чтобы совсем без штанов не остаться. У брюнетки, как известно, полно долгов, и отдавать их придётся и Иосифу.

Платить за ошибки Черно, конечно, Оганесяну нужно будет только в браке с ней, в котором парень не состоит. Но жениться на ней придётся, если он выиграет "Свадьбу на миллион".
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:40
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