Иосиф Оганесян неожиданно отказался от продолжения романа с Александой Черно

Прежде Иосиф был у родителей, встретился со своим школьным учителем и невестой, найденной для него предками. Потом он заговорил об Александре, оставшейся на периметре, предположив, что начать всё с чистого листа - хороший поступок, который может привести к неплохим переменам в жизни обоих. Тогда Черно была на седьмом небе от такого заявления любимого, но теперь ей снова очень грустно.Зрители не сомневаются, что Иосиф, не желающий более иметь ничего общего с Александрой, просто испугался долгов этой женщины, и многие фанаты поняли парня. Кто-то даже порекомендовал ему бежать подальше от Черно, чтобы совсем без штанов не остаться. У брюнетки, как известно, полно долгов, и отдавать их придётся и Иосифу.Платить за ошибки Черно, конечно, Оганесяну нужно будет только в браке с ней, в котором парень не состоит. Но жениться на ней придётся, если он выиграет "Свадьбу на миллион".