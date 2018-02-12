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Екатерина Зиновьева не будет мстить Александру Гобозову

Участница "Дома-2" Екатерина Зиновьева, которую недавно бросил Александр Гобозов, строящий теперь любовь с Иваной Диловой, заявила, что не намерена мстить мужчине, хоть и испытывает сейчас сильные душевные страдания.

Ранее на лобном месте Екатерина расплакалась, призналась, что за короткий срок успела не влюбиться в Александра, а именно полюбить его, а также добавила, что больше не может находиться на телестройке, поскольку ей больно видеть, как любимый получает удовольствие в объятиях другой участницы.

Екатерина Зиновьева не будет мстить Александру Гобозову

На днях Зиновьева пообщалась с Владом Кадони, признавшись ему в приватной обстановке, что не собирается вредить Гобозову за столь резкий разрыв отношений. Кроме того, брюнетка отметила, что до сих пор испытывает к нему искренние чувства.

Что интересно, Гобозов смог вернуться на "Дом-2" только благодаря Зиновьевой, убедившей организаторов, что чувства молодого человека к ней искренни. И первое время Александр действительно делал её счастливой, и даже прощал ей флирты с другими парнями.

Ранее Гобозов заявил, что больше не может строить любовь с Зиновьевой, так как ему не нравится её откровенное прошлое.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:30
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