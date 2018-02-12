Екатерина Зиновьева не будет мстить Александру Гобозову

Ранее на лобном месте Екатерина расплакалась, призналась, что за короткий срок успела не влюбиться в Александра, а именно полюбить его, а также добавила, что больше не может находиться на телестройке, поскольку ей больно видеть, как любимый получает удовольствие в объятиях другой участницы.На днях Зиновьева пообщалась с Владом Кадони, признавшись ему в приватной обстановке, что не собирается вредить Гобозову за столь резкий разрыв отношений. Кроме того, брюнетка отметила, что до сих пор испытывает к нему искренние чувства.Что интересно, Гобозов смог вернуться на "Дом-2" только благодаря Зиновьевой, убедившей организаторов, что чувства молодого человека к ней искренни. И первое время Александр действительно делал её счастливой, и даже прощал ей флирты с другими парнями.Ранее Гобозов заявил, что больше не может строить любовь с Зиновьевой, так как ему не нравится её откровенное прошлое.