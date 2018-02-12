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Анастасия Балинская из "Дома-2" простила все измены Алексея Кудряшова

Алексей Кудряшов из "Дома-2" в последнее время то и дело говорит, что Анастасия Балинская является той участницей, которую ему стоило бы ценить, поэтому он возвращается к ней, но до последнего не было известно, приняла ли его девушка, и теперь стало ясно, что приняла.

Кроме того, Анастасия заявила в блоге, что это не Ивана Дилова бросила Алексея, а она его забрала назад. Как известно, прежде Кудряшов встречался с болгаркой, но теперь девушка состоит в отношениях с Александром Гобозовым.

Анастасия Балинская из "Дома-2" простила все измены Алексея Кудряшова

Балинская, простившая все измены Кудряшова, также отметила, что перестанет быть неимоверно понимающей и доброй, какой кажется в данный момент, если парень опять попробует оставить её.

При этом Анастасия не знает, чем её притягивает Алексей, однако может точно сказать, что он ответственный, заботливый и хозяйственный.

Анастасия Балинская из "Дома-2" простила все измены Алексея Кудряшова

"Честно, не знаю, чем он меня цепляет. Я ничего не понимаю, но он мне нравится своей молодостью, он весёлый и отличается от всех. Кажется, меня именно это и цепляет. Мне с ним легко и весело. Лёша очень ответственный парень, хозяйственный. Чай мне готовит, кофе. И в плане уборки мы с ним тоже найдем общий язык", - добавила Балинская.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:20
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