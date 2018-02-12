Алексей Чайчиц призвал подписчиков бороться за своё счастье

«Дорога к счастью никогда не бывает короткой. На долгом пути, полном туманных образов и идей, важно не отступиться от цели - обрести себя. И в этом счастье. Я шёл мимо полуразрушенных заборов человеческих мечтаний. По хрупкому грунту совсем не великих, но очень важных побед обычных людей. Всегда надо идти вперёд, вопреки усталости, боли, разочарованиям. Главное знать и верить в то, о чём думаешь перед сном - мысль материальна", - написал Алексей.

Не секрет, что Алексей поведал многое в своей жизни: снимался для модных журналов, работал, копая траншеи, и даже играл в кино. Успехов парень добивался не сразу и только через пот и полное изнеможение.Молодой человек не собирается останавливаться над достигнутым и уверен, что его ждут новые победы, на пути к которым будут новые трудности. Чайчиц знает об этом, но готов продолжать бороться.В данный момент Чайчиц живёт на "Острове любви" и состоит в отношениях с Лизой Триандафилиди.