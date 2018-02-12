АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Роман Гриценко считает себя мечтой миллионов женщин

Участник "Дома-2" Роман Гриценко, известный зрителям не столько какими-то романами, сколько ухаживанием за самой ведущей проекта Ольгой Бузовой, отличился нескромностью и заявил, что построить с ним отношения мечтают миллионы женщин.

К слову, сказал об этом Роман не всем зрителям, а только своей коллеге по реалити-шоу Марго Овсянниковой, которая и вынесла в массы его громкие слова. Кроме того, блондинка поинтересовалась, что по этому поводу думают подписчики.

Роман Гриценко считает себя мечтой миллионов женщин

Что интересно, отвечать на вопрос бывшей пассии Саймона Марданшина фолловеры не захотели, но отметили, что она и Роман прекрасно смотрятся вместе. При этом ранее сразу после расставания с загорелым атлетом белокурой красотке рекомендовали закрутить новый роман именно с Гриценко.

Прежде ходили слухи, что организаторы собираются заставить Романа вернуться к Елене Хроминой, встречавшейся с этим парнем до этого. Когда-то, напомним, Гриценко не понравилась скандальная красотка, в связи с чем ему быстро захотелось расстаться с ней.

Теперь же, когда Елена на "Острове любви" с Саймоном, а Марго в активном поиске, как и Роман, зрители считают, что Овсянникова и Гриценко будут вместе.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Иванова ждет второго ребенка
Анонсированы наиболее бюджетные иномарки в
Ученый NASA приговорен в Турции к 7,5 годам
Ученые: Овощи и салаты являются опасными для
Корейские концерны вложат $73 млрд в производство
Николай Сванидзе о выборах-2018: «Приди и прояви
Ученые: Люди бояться пауков из-за защитного
Американская фигуристка Эшли Вагнер
Учёные: Дружба между собаками и людьми
Сергей Кучеров доказал, что читает сообщения
Салон хэтчбека KIA Ceed нового поколения
Филипп Киркоров посвятил свою новую композицию
В Италии мужчина хранил в своём сарае 40 млн
СМИ: «Почте России» разрешили увеличить тарифы на
Ани Лорак задумывается о том, чтобы подарить
Дима Билан обратился к родственникам погибших при
Эксперты положительно оценили предложение
Средняя цена нового авто в России в 2017 году
Притормаживать и разделять: Эксперт раскрыл
Виктория Бэкхем слишком исхудала, что помещается
Автомобиль протаранил ограждение на набережной в
Анна Семенович восхитила поклонников образом
В Лондоне закрылся аэропорт из-за бомбы времён
Юлия Началова попала в неприятную ситуацию и
Сергей Лазарев рассказал поклонникам о своем
Родченков объяснил изменение внешности во время
Анна Чиповская поразила фанатов образом милой
Загрязнение воздуха толкает человечество на
В сети появились фотографии интерьера
Жительница Мекки втайне от семьи выкладывала в
Просмотреть все новости