Роман Гриценко считает себя мечтой миллионов женщин

К слову, сказал об этом Роман не всем зрителям, а только своей коллеге по реалити-шоу Марго Овсянниковой, которая и вынесла в массы его громкие слова. Кроме того, блондинка поинтересовалась, что по этому поводу думают подписчики.Что интересно, отвечать на вопрос бывшей пассии Саймона Марданшина фолловеры не захотели, но отметили, что она и Роман прекрасно смотрятся вместе. При этом ранее сразу после расставания с загорелым атлетом белокурой красотке рекомендовали закрутить новый роман именно с Гриценко.Прежде ходили слухи, что организаторы собираются заставить Романа вернуться к Елене Хроминой, встречавшейся с этим парнем до этого. Когда-то, напомним, Гриценко не понравилась скандальная красотка, в связи с чем ему быстро захотелось расстаться с ней.Теперь же, когда Елена на "Острове любви" с Саймоном, а Марго в активном поиске, как и Роман, зрители считают, что Овсянникова и Гриценко будут вместе.