Марго Овсянникова призналась, что никогда не показывает свои настоящие чувства
Участница "Дома-2" Марго Овсянникова, сильно расстроившаяся после большой неудачи во время прохождения детектора лжи, но продолжающая напоминать о себе в Instagram, призналась, что всегда старалась не демонстрировать свои эмоции, если даже на душе был тяжкий груз.
В данный момент, вероятно, Овсянникова также не желает никому рассказывать, что чувствует после крайне неудачного полиграфа, доказавшего, что прежде ей действительно доводилось заниматься эскортом.
Впрочем, Марго не собирается опускать руки и старается быть сильно. Ранее у неё это всегда получалось, и теперь, не сомневается жизнерадостная блондинка, её старания будут вознаграждены.
При этом участница реалити-шоу больше всего расстроена из-за реакции Саймона Марданшина на произошедшее. По словам белокурой красотки, молодой человек говорил, что принимает её прошлое, но потом неожиданно вернулся к Елене Хроминой.
В данный момент, вероятно, Овсянникова также не желает никому рассказывать, что чувствует после крайне неудачного полиграфа, доказавшего, что прежде ей действительно доводилось заниматься эскортом.
Впрочем, Марго не собирается опускать руки и старается быть сильно. Ранее у неё это всегда получалось, и теперь, не сомневается жизнерадостная блондинка, её старания будут вознаграждены.
При этом участница реалити-шоу больше всего расстроена из-за реакции Саймона Марданшина на произошедшее. По словам белокурой красотки, молодой человек говорил, что принимает её прошлое, но потом неожиданно вернулся к Елене Хроминой.
"Пытаюсь быть сильной, а в душе такая слабая я сейчас. Но вы даже не можете представить что у меня в душе. Да, это было в моей жизни, и так обидно, что мой самый близкий человек отреагировал так, и не поддержал меня в сложный момент, а говорил что принимает", - написала Овсянникова.