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Марго Овсянникова призналась, что никогда не показывает свои настоящие чувства

Участница "Дома-2" Марго Овсянникова, сильно расстроившаяся после большой неудачи во время прохождения детектора лжи, но продолжающая напоминать о себе в Instagram, призналась, что всегда старалась не демонстрировать свои эмоции, если даже на душе был тяжкий груз.

В данный момент, вероятно, Овсянникова также не желает никому рассказывать, что чувствует после крайне неудачного полиграфа, доказавшего, что прежде ей действительно доводилось заниматься эскортом.

Марго Овсянникова призналась, что никогда не показывает свои настоящие чувства

Впрочем, Марго не собирается опускать руки и старается быть сильно. Ранее у неё это всегда получалось, и теперь, не сомневается жизнерадостная блондинка, её старания будут вознаграждены.

При этом участница реалити-шоу больше всего расстроена из-за реакции Саймона Марданшина на произошедшее. По словам белокурой красотки, молодой человек говорил, что принимает её прошлое, но потом неожиданно вернулся к Елене Хроминой.

"Пытаюсь быть сильной, а в душе такая слабая я сейчас. Но вы даже не можете представить что у меня в душе. Да, это было в моей жизни, и так обидно, что мой самый близкий человек отреагировал так, и не поддержал меня в сложный момент, а говорил что принимает", - написала Овсянникова.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:50
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