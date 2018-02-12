Арай Чобанян спросил у подписчиков, как Александра Шева ведёт себя на "Доме-2

Поклонники были рады новому сообщению от кумира, однако предположили, что парень даже не смотрит эфиры с Шевой, что весьма странно, а если бы смотрел, то и не задавал бы таких вопросов.Впрочем, зрители всё равно ответили Чобаняну. По мнению большинства, Александра очень скучает по нему и нуждается в горячей поддержке.Арай, напомним, покинул реалити-шоу, когда вытер котом Барсуком, также проживающим на телестройке, зеркало, из чего многие сделали вывод, что это и стало причиной его изгнания. Но вскоре появились и иные версии. К примеру, есть мнение, что парень отправился за ворота из-за употребления противозаконных веществ. Некоторые считают, что Арай оставил периметр по собственной воле, послушавшись своих родителей, не желавших видеть там сына.Как известно, Арай собирался снять квартиру и забрать с проекта Александру. Эта идея не была реализована, поскольку организаторы забрали брюнетку на Сейшельские острова.