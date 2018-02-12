АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Арай Чобанян спросил у подписчиков, как Александра Шева ведёт себя на "Доме-2

Не так давно покинувший "Дом-2" Арай Чобанян напомнил о себе в Instagram и спросил у подписчиков, как ведёт себя на "Острове любви" его возлюбленная Александра Шева.

Поклонники были рады новому сообщению от кумира, однако предположили, что парень даже не смотрит эфиры с Шевой, что весьма странно, а если бы смотрел, то и не задавал бы таких вопросов.

Арай Чобанян спросил у подписчиков, как Александра Шева ведёт себя на "Доме-2

Впрочем, зрители всё равно ответили Чобаняну. По мнению большинства, Александра очень скучает по нему и нуждается в горячей поддержке.

Арай, напомним, покинул реалити-шоу, когда вытер котом Барсуком, также проживающим на телестройке, зеркало, из чего многие сделали вывод, что это и стало причиной его изгнания. Но вскоре появились и иные версии. К примеру, есть мнение, что парень отправился за ворота из-за употребления противозаконных веществ. Некоторые считают, что Арай оставил периметр по собственной воле, послушавшись своих родителей, не желавших видеть там сына.

Как известно, Арай собирался снять квартиру и забрать с проекта Александру. Эта идея не была реализована, поскольку организаторы забрали брюнетку на Сейшельские острова.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Иванова ждет второго ребенка
Анонсированы наиболее бюджетные иномарки в
Ученый NASA приговорен в Турции к 7,5 годам
Ученые: Овощи и салаты являются опасными для
Корейские концерны вложат $73 млрд в производство
Николай Сванидзе о выборах-2018: «Приди и прояви
Ученые: Люди бояться пауков из-за защитного
Американская фигуристка Эшли Вагнер
Учёные: Дружба между собаками и людьми
Сергей Кучеров доказал, что читает сообщения
Салон хэтчбека KIA Ceed нового поколения
Филипп Киркоров посвятил свою новую композицию
В Италии мужчина хранил в своём сарае 40 млн
СМИ: «Почте России» разрешили увеличить тарифы на
Ани Лорак задумывается о том, чтобы подарить
Дима Билан обратился к родственникам погибших при
Эксперты положительно оценили предложение
Средняя цена нового авто в России в 2017 году
Притормаживать и разделять: Эксперт раскрыл
Виктория Бэкхем слишком исхудала, что помещается
Автомобиль протаранил ограждение на набережной в
Анна Семенович восхитила поклонников образом
В Лондоне закрылся аэропорт из-за бомбы времён
Юлия Началова попала в неприятную ситуацию и
Сергей Лазарев рассказал поклонникам о своем
Родченков объяснил изменение внешности во время
Анна Чиповская поразила фанатов образом милой
Загрязнение воздуха толкает человечество на
В сети появились фотографии интерьера
Жительница Мекки втайне от семьи выкладывала в
Просмотреть все новости