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В семье Яны Батыршиной и Тимура Вайнштейна родился сын

Пополнение в семье гимнастки Яны Батыршиной и Тимура Вайнштейна – у родителей двух девочек родился сын.
В семье Яны Батыршиной и Тимура Вайнштейна родился сын


Яна Батыршина родила своему мужу Тимуру Вайнштейну наследника – сын, которого навали Леонидом, стал третьим ребенком в семье. У пары уже есть две дочери – Айла и Мариам.

О счастливом событии, произошедшим в семье, Яна рассказала в своем аккаунте Instagram, где пожелала новорожденному сыну всего положительного и поблагодарила всех за принесенные ее семье поздравления.

Напомним, Яна Батыршина - многократный призер континентальных первенств по художественной гимнастике. В ее арсенале имеется 180 наград. Уже в возрасте 20 лет спортсменка тренировала сборную Бразилию.

Помимо этого, Яна работала на телевидении – она была ведущей шоу «До 16 и старше», «Народный артист» и прочих. В течение последних 8 лет спортсменка является посланником антидопингового проекта «Послы честного спорта».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 11:55
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