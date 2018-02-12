В семье Яны Батыршиной и Тимура Вайнштейна родился сын

Яна Батыршина родила своему мужу Тимуру Вайнштейну наследника – сын, которого навали Леонидом, стал третьим ребенком в семье. У пары уже есть две дочери – Айла и Мариам.О счастливом событии, произошедшим в семье, Яна рассказала в своем аккаунте Instagram, где пожелала новорожденному сыну всего положительного и поблагодарила всех за принесенные ее семье поздравления.Напомним, Яна Батыршина - многократный призер континентальных первенств по художественной гимнастике. В ее арсенале имеется 180 наград. Уже в возрасте 20 лет спортсменка тренировала сборную Бразилию.Помимо этого, Яна работала на телевидении – она была ведущей шоу «До 16 и старше», «Народный артист» и прочих. В течение последних 8 лет спортсменка является посланником антидопингового проекта «Послы честного спорта».