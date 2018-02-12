Минимальная розничная цена на водку в РФ в 2018 году не вырастет

В планах правительства вопрос о пересмотре минимальной розничной цены на водку в сторону ее повышения, не значится.Но в тоже время, регулирование остальных цен (не минимальных) в правительстве рассматривают. Ориентируются на такие варианты: на привязку к инфляции или же на уровень доходов россиян.Сейчас минимальная цена за 0,5 л водки составляет в РФ 205 рублей, за 0,5 литра коньяка – 371 рубль.По статистическим данным розничная продажа всех алкогольных напитков в 2017 году в России снизилась на 16,5 процента по сравнению с 2016 годом.