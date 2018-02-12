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Сериал с участием Шукшиной и Серебрякова высоко оценили критики и зрители

Игру Марии Шукшиной и Алексея Серебрякова в британском сериале «МакМафия» высоко оценили критики. Восьмисерийный фильм с участием российских актеров, который вышел в начале января на «BBC One», завоевал популярность зрителей.

Сериал с участием Шукшиной и Серебрякова высоко оценили критики и зрители


В Великобритании недавно стартовал сериал «МакМафия», который снят по книге Миши Гленни, с участием российских актеров Марии Шукшиной и Алексея Серебрякова. Фильм уже получил высокие оценки критиков и завоевал зрительскую симпатию.

На авторитетный портал IMDB пришло огромное количество положительных отзывов. В среднем, рейтинг сериала на данный момент набрал 7,7 из 10 возможных звезд.

Особо критики оценили убедительную игру Марии Шукшиной и профессионализм сценаристов.

Редактор Фархана Гани пишет в своем аккаунте Twitter: «Помимо одного или двух кровавых моментов, великолепно снятая «МакМафия» шла с весельем и интригой. Состав актеров очень хороший».
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 11:35
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