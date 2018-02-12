Сериал с участием Шукшиной и Серебрякова высоко оценили критики и зрители

В Великобритании недавно стартовал сериал «МакМафия», который снят по книге Миши Гленни, с участием российских актеров Марии Шукшиной и Алексея Серебрякова. Фильм уже получил высокие оценки критиков и завоевал зрительскую симпатию.На авторитетный портал IMDB пришло огромное количество положительных отзывов. В среднем, рейтинг сериала на данный момент набрал 7,7 из 10 возможных звезд.Особо критики оценили убедительную игру Марии Шукшиной и профессионализм сценаристов.Редактор Фархана Гани пишет в своем аккаунте Twitter: «Помимо одного или двух кровавых моментов, великолепно снятая «МакМафия» шла с весельем и интригой. Состав актеров очень хороший».