Сериал с участием Шукшиной и Серебрякова высоко оценили критики и зрители
Игру Марии Шукшиной и Алексея Серебрякова в британском сериале «МакМафия» высоко оценили критики. Восьмисерийный фильм с участием российских актеров, который вышел в начале января на «BBC One», завоевал популярность зрителей.
В Великобритании недавно стартовал сериал «МакМафия», который снят по книге Миши Гленни, с участием российских актеров Марии Шукшиной и Алексея Серебрякова. Фильм уже получил высокие оценки критиков и завоевал зрительскую симпатию.
На авторитетный портал IMDB пришло огромное количество положительных отзывов. В среднем, рейтинг сериала на данный момент набрал 7,7 из 10 возможных звезд.
Особо критики оценили убедительную игру Марии Шукшиной и профессионализм сценаристов.
Редактор Фархана Гани пишет в своем аккаунте Twitter: «Помимо одного или двух кровавых моментов, великолепно снятая «МакМафия» шла с весельем и интригой. Состав актеров очень хороший».
В Великобритании недавно стартовал сериал «МакМафия», который снят по книге Миши Гленни, с участием российских актеров Марии Шукшиной и Алексея Серебрякова. Фильм уже получил высокие оценки критиков и завоевал зрительскую симпатию.
На авторитетный портал IMDB пришло огромное количество положительных отзывов. В среднем, рейтинг сериала на данный момент набрал 7,7 из 10 возможных звезд.
Особо критики оценили убедительную игру Марии Шукшиной и профессионализм сценаристов.
Редактор Фархана Гани пишет в своем аккаунте Twitter: «Помимо одного или двух кровавых моментов, великолепно снятая «МакМафия» шла с весельем и интригой. Состав актеров очень хороший».