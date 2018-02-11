Эксперты: Программное обеспечение для распознавания лиц ориентировано на белых мужчин

Джой Буоламвини, исследователь из MIT Media Lab, недавно собрала набор данных 1270 людей, используя лица политиков, отобранных на основе ранжирования своей страны по гендерному соответствию. Затем специалист проверила точность трех систем распознавания лиц: Microsoft, IBM и Megvii (Китай). Результаты, о которых первоначально сообщалось в The New York Times, показали неточности в идентификации пола, зависимо от цвета кожи человека.Программы неверно идентифицировали пол менее чем 1% мужчин с более светлой кожей, до 7% светлокожих женщин, до 12% темнокожих мужчин и до 35% женщин с более темной кожей.«В целом, мужчины были классифицированы более точно, чем женщины, так же как светлокожие более точно, чем темнокожие участники исследования, – написала Буоламвини в статье о результатах. – Программы меньше всего справляются с идентификацией темнокожих женщин».Впервые технология распознавания лиц оказалась неточной. Все больше факторов указывают на необходимость использования разнообразных наборов данных, а также задействования разных людей к разработкам, чтобы алгоритмы точно распознавали лица независимо от расы и других идентификаторов.