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Ирина Донцова считает, что Иосиф Оганесян боится конкуренции в свадебном конкурсе

Бывшая участница "Дома-2" Ирина Донцова, дочка которой в данный момент строит отношения с Алексеем Купиным на проекте, негативно высказалась об Иосифе Оганесяне, также развивающим там роман.

Ирина Михайловна заметила, что Иосиф начал говорить о том, что её дочка Майя и Алексей больше не должны быть вместе, так как их проблемы стали просто нерешаемыми. Женщина возмутилась и призвала его заняться своими проблемами.

Ирина Донцова считает, что Иосиф Оганесян боится конкуренции в свадебном конкурсе

Кроме того, Ирине показалось, что Иосиф боится конкуренции от пары в конкурсе "Свадьба на миллион", поэтому жаждет её развала.

"Ты всегда мне в глаза говорил обратное про Майю и Лешу! Тебе удалось на проблемах в их паре скрыть свои проблемы с Сашей. Ты так чувствуешь в них конкурентов в конкурсе «Свадьба на миллион», что готов их любые проблемы считать окончательным расставанием! Вот твоё нутро", - написала Ирина в блоге Instagram.

Ирина Донцова считает, что Иосиф Оганесян боится конкуренции в свадебном конкурсе

Впрочем, что касается боязни конкуренции, она, считают фолловеры, роли в этой истории не играет, поскольку Иосиф уже заявил, что не хочет возобновлять отношения с Александрой, в связи с чем и в свадебном конкурсе молодые люди участвовать не будут.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:30
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