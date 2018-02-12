Сергей Кучеров хочет быть сильнее Юлии Ефременковой
Сергей Кучеров из "Дома-2", который известен постоянными ссорами и даже драками со своей возлюбленной Юлией Ефременковой, поведал в блоге, как будет поступать, если у них снова возникнет конфликт, и решать проблемы кулаками и оскорблениями, как оказалось, проектный силач больше не желает.
По словам Сергея, когда возникает напряжённая обстановка, ему необходимо поинтересоваться у себя самого, на что он готов пойти ради Юлии.
В новом посте Кучеров подчеркнул, что ругань и рукоприкладство - худший выход из ситуации, если женщина действительно дорога мужчине, хоть и является он самым простым.
Как подытожил Кучеров, ему хочется показать Юлии, что в их альянсе сильнее мужчина, но не физически, а духовно, так как может преодолевать препятствия, которые не под силу женщине.
По словам Сергея, когда возникает напряжённая обстановка, ему необходимо поинтересоваться у себя самого, на что он готов пойти ради Юлии.
В новом посте Кучеров подчеркнул, что ругань и рукоприкладство - худший выход из ситуации, если женщина действительно дорога мужчине, хоть и является он самым простым.
"В нашем случае я постараюсь быть здоровым, и буду лечить её грипп своим вниманием, своей заботой, своей любовью. Она хочет быть сильной, независимой, самостоятельной, самодостаточной, и она говорит, что и без меня справится, но её женская часть не хочет этого, она не хочет сама справляться", - рассказал Кучеров.
Как подытожил Кучеров, ему хочется показать Юлии, что в их альянсе сильнее мужчина, но не физически, а духовно, так как может преодолевать препятствия, которые не под силу женщине.