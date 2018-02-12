Сергей Кучеров хочет быть сильнее Юлии Ефременковой

"В нашем случае я постараюсь быть здоровым, и буду лечить её грипп своим вниманием, своей заботой, своей любовью. Она хочет быть сильной, независимой, самостоятельной, самодостаточной, и она говорит, что и без меня справится, но её женская часть не хочет этого, она не хочет сама справляться", - рассказал Кучеров.

По словам Сергея, когда возникает напряжённая обстановка, ему необходимо поинтересоваться у себя самого, на что он готов пойти ради Юлии.В новом посте Кучеров подчеркнул, что ругань и рукоприкладство - худший выход из ситуации, если женщина действительно дорога мужчине, хоть и является он самым простым.Как подытожил Кучеров, ему хочется показать Юлии, что в их альянсе сильнее мужчина, но не физически, а духовно, так как может преодолевать препятствия, которые не под силу женщине.