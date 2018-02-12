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Худоба Майи Донцовой перепугала поклонников и её саму

Участница проекта "Дом-2" Майя Донцова, перепугавшая поклонников своей худобой, не так давно встала на весы и испугалась сама, в связи с чем решила набрать вес, приняв несколько полезных советов, предложенных подписчиками в Instagram.

При этом дочка Ирины Михайловны отметила, что чувствует себя неплохо, но сами цифры на весах её тревожат, поэтому пора что-то менять, не сомневается звезда реалити-шоу.

Худоба Майи Донцовой перепугала поклонников и её саму

«Я взвесилась после всех своих диет. 48 кг при росте 170 см! Это уже совсем. Я, конечно, всегда комфортно чувствовала себя в таком весе, но как-то устрашающе выглядят эти цифры на табло весов. А сейчас я уже не могу вес контролировать, ем и не набираю, а продолжаю худеть! Не загоняйте себя до такого веса, это опасно! Всем спасибо, пойду поем!», - написала Майя.

Как известно, пугающая худоба среди девушек, знающих о творении ТНТ не понаслышке, считается довольно частым явлением. Мария Кохно, к примеру, долгое время боролась с анорексией, и давалось ей это очень нелегко. Кроме того, Лера Фрост, не так давно ещё оставившая телестройку, также выглядит ужасающе сегодня из-за истощения и призывается своими почитателями взяться за плотное питание немедленно.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:10
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