Худоба Майи Донцовой перепугала поклонников и её саму

«Я взвесилась после всех своих диет. 48 кг при росте 170 см! Это уже совсем. Я, конечно, всегда комфортно чувствовала себя в таком весе, но как-то устрашающе выглядят эти цифры на табло весов. А сейчас я уже не могу вес контролировать, ем и не набираю, а продолжаю худеть! Не загоняйте себя до такого веса, это опасно! Всем спасибо, пойду поем!», - написала Майя.

При этом дочка Ирины Михайловны отметила, что чувствует себя неплохо, но сами цифры на весах её тревожат, поэтому пора что-то менять, не сомневается звезда реалити-шоу.Как известно, пугающая худоба среди девушек, знающих о творении ТНТ не понаслышке, считается довольно частым явлением. Мария Кохно, к примеру, долгое время боролась с анорексией, и давалось ей это очень нелегко. Кроме того, Лера Фрост, не так давно ещё оставившая телестройку, также выглядит ужасающе сегодня из-за истощения и призывается своими почитателями взяться за плотное питание немедленно.