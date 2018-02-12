Марго Овсянникова заявила, что ей было невероятно сложно признаться в эскорте

"Знали бы вы, что я вчера пережила! Врагу не пожелаешь. Дай Бог, чтобы дальше все было хорошо", - написала Марго в Instagram.

Как известно, сразу после признания Марго ни у кого не осталось сомнений, что Марданшин расстанется с ней. Вскоре стало известно, что загорелый атлет даже восстановил роман с Еленой Хроминой, от души позлорадствовавшей после огласки результатов детектора лжи.Почитатели Овсянниковой принялись успокаивать кумира и писать о том, что всё уже позади, поэтому ей не стоит волноваться. Кто-то добавил, что Марданшин вообще ей не подходит, да ещё и не имеет мужской стабильности в принятии решений.Кроме того, большинство зрителей встали на сторону Марго, когда Хромина разместила на своей странице в соц-сети видео, где Овсянникова признаётся в своём откровенном прошлом.