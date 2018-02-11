Иван Ургант отказался сниматься в «Гардемаринах» из-за своей внешности

Свое предложение на роль в этом фильме режиссер объяснила своим мнением относительно того, что считает Урганта давно выросшим из комедии «Елки», и что ему пора уже сниматься в новых ролях.Однако Иван отклонил предложение Дружининой, объяснив это невозможностью воплотить исторический персонаж из-за собственной внешности, а также роста.Телеведущий заметил, что своим участием он, в конце концов, превратит фильм в комедийный.