Роман Капаклы оказался любителем путешествий

"Помню совсем маленьким занимался туризмом, ориентированием. Каждые выходные мы ездили в наши Питерские леса. Ставили палатки, разводили костёр и просто наслаждались природой вокруг нас. Именно с тех времён у меня появилось желание путешествовать. Я думаю, что смог бы провести всю жизнь, гуляя каждый день", - написал Капаклы.

Оказывается, Роман, интересующийся, как казалось многих зрителям, только штангами и тренажёрами, любит просто гулять по разным живописным местам. Этот небольшой секрет парня стал полной неожиданностью для его фанатов.Как добавил Роман, когда ему доводится ходить там, где прежде быть не приходилось, он получает массу позитива, осознаёт красоту пространства и бесценность времени.Сегодня Капаклы и Африкантова находятся на Сейшельских островах. Какое-то время фолловеры считали, что дочка Татьяны Владимировны станет ведущей на "Острове любви", но этого не произошло.