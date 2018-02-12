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Роман Капаклы оказался любителем путешествий

Молодой атлет из "Дома-2" Роман Капаклы, строящий отношения с Мариной Африкантовой, решил рассказать о своём детстве, в частности, о хобби, которые до сих пор у него сохранились, и признался, что любит путешествовать.

Оказывается, Роман, интересующийся, как казалось многих зрителям, только штангами и тренажёрами, любит просто гулять по разным живописным местам. Этот небольшой секрет парня стал полной неожиданностью для его фанатов.

Роман Капаклы оказался любителем путешествий

"Помню совсем маленьким занимался туризмом, ориентированием. Каждые выходные мы ездили в наши Питерские леса. Ставили палатки, разводили костёр и просто наслаждались природой вокруг нас. Именно с тех времён у меня появилось желание путешествовать. Я думаю, что смог бы провести всю жизнь, гуляя каждый день", - написал Капаклы.

Как добавил Роман, когда ему доводится ходить там, где прежде быть не приходилось, он получает массу позитива, осознаёт красоту пространства и бесценность времени.

Сегодня Капаклы и Африкантова находятся на Сейшельских островах. Какое-то время фолловеры считали, что дочка Татьяны Владимировны станет ведущей на "Острове любви", но этого не произошло.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:50
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