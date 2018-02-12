Алексей Купин считает, что Саймон Марданшин уже не вернётся к Марго Овсянниковой

Сегодня Марго прошла детектор, и все её прошлое подтвердилось. Саймон ей верил, но Марго обманывала. Я думаю, что это окончательная точка в их отношениях. А как думаете вы?", - гласит пост Купина в Instagram.

Как известно, недавно на лобном Ксения Бородина огласила результаты детектора лжи. При этом прежде Марго говорила о своём намерении обмануть аппарат. Сделать это блондинке не удалось. Кроме того, она призналась, что правда зарабатывала неприличным способом, чем повергла в шок Саймона.Алексей, в свою очередь, не сомневается, что прощать за такое Марго нельзя. Как считает парень Майи Донцовой, Марданшину больше нет смысла возвращаться к белокурой красотке, постоянно его обманывающей.В данный момент Марданшин состоит в отношениях с Еленой Хроминой. Прежде ему уже доводилось быть с этой участницей, но тогда молодой человек всё-таки вернулся к Марго.