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Алексей Купин считает, что Саймон Марданшин уже не вернётся к Марго Овсянниковой

Алексей Купин из "Дома-2" решил поддержать своего коллегу по периметру Саймона Марданшина, ошарашенного ложью своей уже бывшей возлюбленной Марго Овсянниковой, которая, как показал полиграф, действительно некогда занималась эскортом, хоть и отрицала это до последнего.

Как известно, недавно на лобном Ксения Бородина огласила результаты детектора лжи. При этом прежде Марго говорила о своём намерении обмануть аппарат. Сделать это блондинке не удалось. Кроме того, она призналась, что правда зарабатывала неприличным способом, чем повергла в шок Саймона.

Алексей Купин считает, что Саймон Марданшин уже не вернётся к Марго Овсянниковой

Алексей, в свою очередь, не сомневается, что прощать за такое Марго нельзя. Как считает парень Майи Донцовой, Марданшину больше нет смысла возвращаться к белокурой красотке, постоянно его обманывающей.

Сегодня Марго прошла детектор, и все её прошлое подтвердилось. Саймон ей верил, но Марго обманывала. Я думаю, что это окончательная точка в их отношениях. А как думаете вы?", - гласит пост Купина в Instagram.

В данный момент Марданшин состоит в отношениях с Еленой Хроминой. Прежде ему уже доводилось быть с этой участницей, но тогда молодой человек всё-таки вернулся к Марго.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:40
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