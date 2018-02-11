АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Светскую львицу Алену Кравец не узнали на фото 16-летней давности

Светская львица и певица Алена Кравец опубликовала в Instagram фотографию 16-летне давности, на которой пользователи Сети ее не узнали. Сравнив лицо модели тогда и сейчас, фолловеры заподозрили ее в том, что она пользовалась услугами пластических хирургов.
Светскую львицу Алену Кравец не узнали на фото 16-летней давности


Российская певица и актриса, модель, светская львица и частая гостья популярных отечественных ток-шоу Алена Кравец ввела в замешательство пользователей Сети своим снимком, сделанным 16 лет назад. В девушке на фото поклонники абсолютно не признали знаменитую популярную блондинку.

Бывшая супруга олигарха Кравец Алена на усовершенствование своей фигуры и внешности не жалеет времени и сил. При этом знаменитость не скрывает факт того, что корректировала грудь при помощи пластики после рождения ребенка.

Блондинка отрицает, что скальпель пластического хирурга касался ее лица. Но фолловеры считают иначе после того, как сравнили снимки Кравец сейчас и 16 лет назад.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 22:23
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов приедет
К утру 12 февраля в Москве может выпасть до 6 см
«Почта России» планирует с марта поднять цены на
Собянин сообщил про открытие новых станций
Зимние Олимпийские игры-2018 находятся под
Объём посылок, получаемых россиянами из-за
ЦРУ отрицает сообщения касательно выплаты
Авторы отложили выпуск обновления популярной игры
Стамбул: Состоялась встреча пресс-секретаря
Канадские хоккеистки разгромили россиянок в
Белый дом поддержал Израиль вследствие инцидента
YouTube отнёс видео о заточке ножей к детскому
Саакашвили заявил, его прабабушка спасла Сталина
Иван Ургант отказался сниматься в «Гардемаринах»
Энтузиасты запустили Windows 10 для ARM на
Способность Homo sapiens к рисованию ученые
Светскую львицу Алену Кравец не узнали на фото
Житель Сочи сдал билет на Ан-148 и избежал гибели
Компания Blackmagic объявила про выход бюджетной
Анна Седокова поведала о своей травме и способе
Эксперты: Программное обеспечение для
В Британии провели повторное исследование обломка
Алексей Панин опубликовал снимок голых
Джастин Тимберлейк устроил повторно «момент
Оксана Самойлова показала на видео, как покатала
Представлена рестайлинговая версия седана Lifan
Сергей Лазарев рассказал постыдную правду о Лере
Николай Басков и «Дискотека Авария» приготовили
Hyundai Kona Electric 2019 может превзойти
Поклонники сравнили Светлану Лободу с Ким
Просмотреть все новости