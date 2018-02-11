Светскую львицу Алену Кравец не узнали на фото 16-летней давности

Российская певица и актриса, модель, светская львица и частая гостья популярных отечественных ток-шоу Алена Кравец ввела в замешательство пользователей Сети своим снимком, сделанным 16 лет назад. В девушке на фото поклонники абсолютно не признали знаменитую популярную блондинку.Бывшая супруга олигарха Кравец Алена на усовершенствование своей фигуры и внешности не жалеет времени и сил. При этом знаменитость не скрывает факт того, что корректировала грудь при помощи пластики после рождения ребенка.Блондинка отрицает, что скальпель пластического хирурга касался ее лица. Но фолловеры считают иначе после того, как сравнили снимки Кравец сейчас и 16 лет назад.