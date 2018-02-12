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Биохакеры планируют жить 200 лет, используя научные достижения

Благодаря инновационным научным достижениям, биохакеры решили превращать себя в суперчеловека долгожителя. Так они планируют увеличить срок жизни приблизительно на 200 лет.

Категория биохакеров, пытающихся продлить свою жизнь обманывая природу, появилась в России еще в конце прошлого года. Толчком послужила публикация Сержа Фаге, подробно описавшего собственную программу оздоровления. Сам Серж айтишник, всерьез заинтересовавшийся биохакингом. На этом основании им придуман свой режим сна и питания, а так же способ употребления специальных таблеток и пищевых добавок. Одновременно ведутся активные занятия фитнесом и проводятся периодические медицинские специальные снимки. Причем на все организационные мероприятия потрачена сумма, составившая примерно 200 тыс. долларов.

Биохакеры планируют жить 200 лет, используя научные достижения


Вполне естественно, что данный факт вызвал соответствующую критику и начались бурные обсуждения. Однако категория людей, пытающихся «взломать свой природный организм», появилась в Америке, в далеком 2013 году. Их метод биохакинга не заключался только в правильном питании, режиме и спорте, применялась и генная инженерия, которая иногда совсем не безопасна.

Для примера можно взять опыт Джосайя Зейнера, бывшего работника НАСА из Калифорнии. Преследуя цель наращивания мышечной массы, он сделал себе уколом инъекцию, введя отвечающий за кодирование белка ген. В настоящее время он занимается распродажей любительских наборов, для самостоятельного проведения над собой экспериментов. И его даже не останавливают риски онкозаболевания и других ужасающих последствий.
Общество
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:45
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