Джастин Тимберлейк устроил повторно «момент славы» для своего поклонника

Сюрпризы для собственных фанатов западные звезды устраивают довольно часто. На этот раз в свою студию телеведущая Эллен Дедженерес позвала мальчика, который прославился после селфи с Джастином Тимберлейком, сделанного на Суперкубке во время выступления артиста.Парень рассказал в беседе с телеведущей, как изменилась его жизнь после встречи с любимым кумиром. В то, что это произошло на самом деле, юноша не мог поверить до сих пор.Фанат творчества Тимберлейка был удивлен еще больше, когда Дедженерес позвонила музыканту прямо из студии. Певец поблагодарил парня за верность и предложил ему с родителями поприсутствовать в VIP-зоне на одном из его концертов. Джастин пообещал юноше новое совместное селфи.