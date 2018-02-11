АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Джастин Тимберлейк устроил повторно «момент славы» для своего поклонника

Певец и музыкант Джастин Тимберлейк пригласил своего юного поклонника, с которым уже встречался и фотографировался раньше, в VIP-зал на свой концерт. Таким образом он устроил парню повторный «момент славы».
Джастин Тимберлейк устроил повторно «момент славы» для своего поклонника


Сюрпризы для собственных фанатов западные звезды устраивают довольно часто. На этот раз в свою студию телеведущая Эллен Дедженерес позвала мальчика, который прославился после селфи с Джастином Тимберлейком, сделанного на Суперкубке во время выступления артиста.

Парень рассказал в беседе с телеведущей, как изменилась его жизнь после встречи с любимым кумиром. В то, что это произошло на самом деле, юноша не мог поверить до сих пор.

Фанат творчества Тимберлейка был удивлен еще больше, когда Дедженерес позвонила музыканту прямо из студии. Певец поблагодарил парня за верность и предложил ему с родителями поприсутствовать в VIP-зоне на одном из его концертов. Джастин пообещал юноше новое совместное селфи.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 21:56
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов приедет
К утру 12 февраля в Москве может выпасть до 6 см
«Почта России» планирует с марта поднять цены на
Собянин сообщил про открытие новых станций
Зимние Олимпийские игры-2018 находятся под
Объём посылок, получаемых россиянами из-за
ЦРУ отрицает сообщения касательно выплаты
Авторы отложили выпуск обновления популярной игры
Стамбул: Состоялась встреча пресс-секретаря
Канадские хоккеистки разгромили россиянок в
Белый дом поддержал Израиль вследствие инцидента
YouTube отнёс видео о заточке ножей к детскому
Саакашвили заявил, его прабабушка спасла Сталина
Иван Ургант отказался сниматься в «Гардемаринах»
Энтузиасты запустили Windows 10 для ARM на
Способность Homo sapiens к рисованию ученые
Светскую львицу Алену Кравец не узнали на фото
Житель Сочи сдал билет на Ан-148 и избежал гибели
Компания Blackmagic объявила про выход бюджетной
Анна Седокова поведала о своей травме и способе
Эксперты: Программное обеспечение для
В Британии провели повторное исследование обломка
Алексей Панин опубликовал снимок голых
Джастин Тимберлейк устроил повторно «момент
Оксана Самойлова показала на видео, как покатала
Представлена рестайлинговая версия седана Lifan
Сергей Лазарев рассказал постыдную правду о Лере
Николай Басков и «Дискотека Авария» приготовили
Hyundai Kona Electric 2019 может превзойти
Поклонники сравнили Светлану Лободу с Ким
Просмотреть все новости