Эксперты рассказали, откуда у олимпийцев привычка кусать медаль

О привычке олимпийских лауреатов пробовать «на зуб» полученную медаль, знают все. Эксперты решили разобраться, что движет триумфаторами в таком неоднозначном ритуале.Как оказалось, проба металла медали «на зуб» при восхождении на наградной подиум перед тысячами зрителей, имеет свое объяснение.Впервые золото получили победители Олимпиады в Сент-Луисе в 1904 году. Эксперты проводят аналогию с обычаем дельцов купеческих слоев, которые кусанием проверяли подлинность золота, так испытывались монеты, чтобы исключить возможность подделки. Скорее всего, именно это и породило спортивный ритуал с пробой медалей «на вкус».Как известно, золото – металл мягкий, для изготовления наградных медалей используется сплав с добавлением твердых металлов. Однако, как долгие годы считали спортсмены, золота в олимпийских медалях должно быть столько, чтоб при укусе, на медали оставались следы.Сейчас процент золота не достаточен для оставления каких-либо вмятин от зубов, но традиция кусать медали осталась, уже просто на удачу.