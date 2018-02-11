Алексей Панин опубликовал снимок голых свингеров-нудистов

В рамках Instagram Алексей Панин обнародовал ряд скандальных фотографий. На одной из них запечатлены в момент шопинга две полностью голые женщины. На другом снимке - кучка голых людей возле магазина. Под выложенной публикацией известный российский актёр написал, что Кап Даг является французским свободным и счастливым городом.Однако доступ к комментариям артист закрыл, скорей всего, чтобы не провоцировать своих фолловеров в Instagram. Раньше сообщалось, что Алексей Панин поскандалил с шоуменом Максимом Галкиным, а также выложил свежий видеоролик, на котором прозвучало слово "собака".