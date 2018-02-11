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Николай Басков и «Дискотека Авария» приготовили сюрприз ко Дню всех влюбленных

Николай Басков и «Дискотека Авария» записали совместную композицию под названием «Фантазер». Релиз песни в качестве подарка фанатам ко Дню всех влюбленных запланирован на 14 февраля.
Николай Басков и «Дискотека Авария» приготовили сюрприз ко Дню всех влюбленных


Зачастую популярные исполнители выпускают новые хиты в преддверии какой-либо знаменательной даты. Особой популярностью при этом пользуется День Святого Валентина. Он и приглянулся известному певцу Николаю Баскову.

После дуэта с Натали исполнитель решил поработать с «Дискотекой Аварией». Отрывок их совместной композиции под названием «Фантазер» уже доступен для ознакомления в Сети. Фолловеры встретили его достаточно прохладно.

Многие пользователи считают, что композиция стала просто «перепевкой» хита «Фантазер» Никиты Фоминых. Некоторые считают, что «Дискотека Авария» показывает себя не лучшим образом после ухода основного солиста.

Больше заинтриговала фолловеров обложка сингла - на ней на красном фоне изображен золотой банан.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 21:34
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