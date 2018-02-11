Регина Тодоренко разочаровалась в возлюбленном

Регина Тодоренко в своём микроблоге Instagram оставила пост, в котором написала, что ей в данное время очень печально и больно, так как она разочаровалась в своём любимом человеке. Украинская телеведущая спросила у своих многочисленных фолловеров, как ей быть в данной ситуации. Поклонники Тодоренко сошлись во мнении, что эти болезненные ощущения когда-нибудь уйдут, а что касается тараканов в голове - это может быть навсегда.Стоит отметить, что украинская телеведущая покинула телешоу «Орел и Решка», которое ей принесло широкую популярность, за-ради создания собственного телепроекта на Украине. Регина Тодоренко также хочет проводить больше времени со своими родными и близкими людьми.