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Регина Тодоренко разочаровалась в возлюбленном

Регина Тодоренко пожаловалась в рамках Instagram на несчастную любовь. Украинская экс-ведущая развлекательного телешоу «Орёл и Решка» разочаровалась в возлюбленном, который разбил звезде сердце.

Регина Тодоренко разочаровалась в возлюбленном

Регина Тодоренко в своём микроблоге Instagram оставила пост, в котором написала, что ей в данное время очень печально и больно, так как она разочаровалась в своём любимом человеке. Украинская телеведущая спросила у своих многочисленных фолловеров, как ей быть в данной ситуации. Поклонники Тодоренко сошлись во мнении, что эти болезненные ощущения когда-нибудь уйдут, а что касается тараканов в голове - это может быть навсегда.

Стоит отметить, что украинская телеведущая покинула телешоу «Орел и Решка», которое ей принесло широкую популярность, за-ради создания собственного телепроекта на Украине. Регина Тодоренко также хочет проводить больше времени со своими родными и близкими людьми.
dzen / Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:21
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