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Кэти Холм со своим возлюбленным совсем скоро переедет в новый дом

Кэти Холмс со своим возлюбленным нашли дом своей мечты и в ближайшем будущем собираются туда переехать.

Кэти Холм со своим возлюбленным совсем скоро переедет в новый дом


По некоторым сведениям Кэти Холмс вместе со своим возлюбленным Джейми Фокс в Нью-Йорке выбрали дом для совместного проживания. За таунхаус, который они присмотрели, захотели около 30 миллионов долларов.

Молодым людям не жалко столько денег, ведь этот дом соответствует всем ихним требованиям, а из окон дома открывается живописная панорама. В доме находится шесть и одиннадцать спален. Своего агента киноактриса предупреждала сразу, что присматривает семейный дом, который должен быть рассчитан, что их семейство в будущем будет увеличиваться.

Но и сейчас их семья достаточно большая. У Кэти в браке с Томом Крузом есть дочь Сури, а у Джейма две прекрасные дочки: 23-летняя Коринн, и 8-летняя Анна-Лиза. А кто мама его дочек журналистам до сих пор узнать так и не удалось.

Молодым людям прекрасно удавалось скрывать свои отношения, которые начались в 2013 году, но корреспондентам не удавалось их сфотографировать вместе. И только осенью прошлого года их увидели во время прогулки по пляжу и при этом они держали друг друга за руки. Ходят слухи, что этим летом у влюбленных запланирована свадьба.


dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:55
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