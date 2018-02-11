Сергей Лазарев рассказал постыдную правду о Лере Кудрявцевой

Роман Сергея Лазарева и Леры Кудрявцевой давно остался в прошлом, так и не закончившись свадебной церемонией, но артисты сохранили теплые отношения.Бывшие любовники недавно стали ведущими концерта «Песня года» в Дюссельдорфе. Между выходами на сцену, во время перерывов, они подшучивали друг над другом и транслировали в соцсетях свои «приколы».К примеру, Лазарев рассекретил перед миллионами фанатов постыдную привычку Кудрявцевой – он поделился тем, как, подкравшись к гримерке Леры, снял артистку в то время, когда она самозабвенно грызет ногти, пока никто не видит.Поклонники Леры испытали шок и тут же высказали свое мнение в комментариях: «Фу, как это неприятно!», «Фу, позорище, взрослая женщина!», «Как маленькая», «Она же публичный человек».