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Сергей Лазарев рассказал постыдную правду о Лере Кудрявцевой

Сергей Лазарев перед миллионами фанатов выставил Леру Кудрявцеву в постыдном образе – он правдиво рассказал о том, как она самозабвенно грызет ногти.
Сергей Лазарев рассказал постыдную правду о Лере Кудрявцевой


Роман Сергея Лазарева и Леры Кудрявцевой давно остался в прошлом, так и не закончившись свадебной церемонией, но артисты сохранили теплые отношения.

Бывшие любовники недавно стали ведущими концерта «Песня года» в Дюссельдорфе. Между выходами на сцену, во время перерывов, они подшучивали друг над другом и транслировали в соцсетях свои «приколы».

К примеру, Лазарев рассекретил перед миллионами фанатов постыдную привычку Кудрявцевой – он поделился тем, как, подкравшись к гримерке Леры, снял артистку в то время, когда она самозабвенно грызет ногти, пока никто не видит.

Поклонники Леры испытали шок и тут же высказали свое мнение в комментариях: «Фу, как это неприятно!», «Фу, позорище, взрослая женщина!», «Как маленькая», «Она же публичный человек».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 21:34
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