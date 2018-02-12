Жители Красноярска не могут получить лекарства от астмы

Фармацевты в аптеках вынуждены продавать более дешевые российские аналоги. Стоит отметить, что не для всех больных астмой подходят данные препараты. Городские жители уже несколько месяцев ожидают поставок «Серетида». Представители регионального министерства здравоохранения заявили, что закупка льготных препаратов осуществляется по результатам торгов. Данные препараты в аптеки поступают под непатентованным международным названием. Данное название не совпадать может с наименованием лекарства. Если в аптеках в настоящее время не выдают требуемое лекарство, значит, его закупка не была произведена вовремя.Жители Красноярска раньше испытывали также дефицит в лекарственных препаратах для сердечников. В свою очередь фармацевты не могли реализовывать препараты вследствие того, что на них цены небыли установлены.