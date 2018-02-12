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Джессика Альба провела выходной с младшей дочкой

Актрису Джессику Альба сфотографировали во время прогулки с младшей дочкой Хэвен. Молодая звёздная мама выглядела очень уставшей, девочка также была без настроения.

Джессика Альба провела выходной с младшей дочкой

После того как Джессика Альба родила третьего ребёнка она стала совсем семейной и домашней. Судя по постоянно появляющимся в интернете фото артистки, забота о детях звезде дается непросто. На снимках актриса выглядит изможденной и уставшей. Но Джессика не сдаётся, об этом свидетельствуют регулярные семейные вылазки с супругом и детьми.

Во время очередной прогулки актрису сфотографировали папарацци. Многодетная мама вместе с младшей дочкой по имени Хэвен направлялась в торговый центр, который расположен в Западном Голливуде. Звёздная мама и дочка в этот момент имели расстроенный вид. Стоит напомнить, что Джессика тридцать первого декабря прошедшего года родила сына. Вместе с супругом Кэшем Уорреном артистка воспитывает ещё двоих дочерей - Онор и Хэвен.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:05
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