Джессика Альба провела выходной с младшей дочкой

После того как Джессика Альба родила третьего ребёнка она стала совсем семейной и домашней. Судя по постоянно появляющимся в интернете фото артистки, забота о детях звезде дается непросто. На снимках актриса выглядит изможденной и уставшей. Но Джессика не сдаётся, об этом свидетельствуют регулярные семейные вылазки с супругом и детьми.Во время очередной прогулки актрису сфотографировали папарацци. Многодетная мама вместе с младшей дочкой по имени Хэвен направлялась в торговый центр, который расположен в Западном Голливуде. Звёздная мама и дочка в этот момент имели расстроенный вид. Стоит напомнить, что Джессика тридцать первого декабря прошедшего года родила сына. Вместе с супругом Кэшем Уорреном артистка воспитывает ещё двоих дочерей - Онор и Хэвен.