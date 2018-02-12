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Эксперты положительно оценили предложение депутата вернуть в эфир утреннюю зарядку

Эксперты оценили предложение депутата вернуть в теле и радио-эфиры утреннюю зарядку.

Эксперты положительно оценили предложение депутата вернуть в эфир утреннюю зарядку

Владимир Петров, ленинградский нардеп заксобрания выступил с предложением возрождения трансляции перерывов на производственную
зарядку по радио и телевидению.

Свое обращение народный избранник направил в министерство связи и массовых коммуникаций, он предложил министру Николаю Никифорову заменить рекламные блоки полезной для здоровья граждан гимнастикой. Причем, уверен депутат, для получения максимальной пользы не нужно будет жертвовать временем и упущением прибыли от рекламы, достаточно будет пожертвовать всего лишь парой блоков рекламы.

Зато результаты таких изменений не заставят себя ждать, ведь здоровье работающих отразится на высокой производительности труда, а это, в свою очередь будет способствовать улучшению экономики в целом, сообщает РИА Новости

На это предложение уже отозвались ряд экспертов, так один из фитнес-тренеров объясняет, что утомление наступает у любого работника уже после нескольких часов работы, поэтому идеальным была бы зарядка перед обедом и незадолго до окончания трудового дня. Это не только зарядило бы энергией, но и разгрузило бы мышцы и нервную систему.
dzen / Общество
Добавил: tidings Сегодня, 16:03
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