Эксперты положительно оценили предложение депутата вернуть в эфир утреннюю зарядку
Эксперты оценили предложение депутата вернуть в теле и радио-эфиры утреннюю зарядку.
Владимир Петров, ленинградский нардеп заксобрания выступил с предложением возрождения трансляции перерывов на производственную
зарядку по радио и телевидению.
Свое обращение народный избранник направил в министерство связи и массовых коммуникаций, он предложил министру Николаю Никифорову заменить рекламные блоки полезной для здоровья граждан гимнастикой. Причем, уверен депутат, для получения максимальной пользы не нужно будет жертвовать временем и упущением прибыли от рекламы, достаточно будет пожертвовать всего лишь парой блоков рекламы.
Зато результаты таких изменений не заставят себя ждать, ведь здоровье работающих отразится на высокой производительности труда, а это, в свою очередь будет способствовать улучшению экономики в целом, сообщает РИА Новости
На это предложение уже отозвались ряд экспертов, так один из фитнес-тренеров объясняет, что утомление наступает у любого работника уже после нескольких часов работы, поэтому идеальным была бы зарядка перед обедом и незадолго до окончания трудового дня. Это не только зарядило бы энергией, но и разгрузило бы мышцы и нервную систему.
Владимир Петров, ленинградский нардеп заксобрания выступил с предложением возрождения трансляции перерывов на производственную
зарядку по радио и телевидению.
Свое обращение народный избранник направил в министерство связи и массовых коммуникаций, он предложил министру Николаю Никифорову заменить рекламные блоки полезной для здоровья граждан гимнастикой. Причем, уверен депутат, для получения максимальной пользы не нужно будет жертвовать временем и упущением прибыли от рекламы, достаточно будет пожертвовать всего лишь парой блоков рекламы.
Зато результаты таких изменений не заставят себя ждать, ведь здоровье работающих отразится на высокой производительности труда, а это, в свою очередь будет способствовать улучшению экономики в целом, сообщает РИА Новости
На это предложение уже отозвались ряд экспертов, так один из фитнес-тренеров объясняет, что утомление наступает у любого работника уже после нескольких часов работы, поэтому идеальным была бы зарядка перед обедом и незадолго до окончания трудового дня. Это не только зарядило бы энергией, но и разгрузило бы мышцы и нервную систему.