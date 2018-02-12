В Краснодаре открылась выставка художественных работ пациентов городской психбольницы

Эта инициатива стала логическим завершением и подтверждением того, что живопись является частью терапии душевнобольных, средством их мироощущения и самовыражения. И, что не менее важно – альтернативным средством общения с врачами и остальными окружающими.Медики к этому еще добавляют позитивное влияние занятий изобразительным искусством на состояние здоровья больных во всех смыслах этого слова.Экспозиция выставки, которая будет доступна до 28 февраля, включает больше сотни уникальных произведений, отражающих внутренний мир их авторов.