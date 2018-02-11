Ксения Сябитова совершенно не понимает, почему от нее ушел бывший супруг

Совсем недавно популярная сваха страны, ведущая Роза Сябитова была участницей передачи «В гости по утрам», ведущей которой является Мария Шукшина. В съемках также приняла участие дочка знаменитости Ксения, которая откровенно поведала о своем разводе с мужем.Ксения Сябитова понятия не имеет, какие были причины у бывшего мужа для расставания с ней. Перед тем, как уйти он сочинял множество отговорок, среди которых была негативная энергетика в их квартире.Роза утверждает, что ее дочка замуж выходила исключительно по любви, но как оказалось - это была всего лишь влюбленность. Она рассказывала, что ее ребенок без проблем выполнялат все женские обязанности. А для сохраненияь своего брака Ксения лишний раз старалась промолчать, чтобы не навредить.Роза Сябитова уверенна, что в будущем Ксения опять выйдет замуж и зятя она обещает любить, как своего собственного сына.Стоит добавить, что у Розы в первом браке на свет появились двое детей: дочка Ксения и сын Денис. А перед тем, как родить своего первенца Сябитова пережила двенадцать неудачных беременностей.