Активисты обвинили власти Санкт-Петербурга в симуляции уборки снега

Общественники сообщили, что очевидцы в Калининском районе засняли грузовик с песком, остановившийся посреди дороги. Водитель большегруза высыпал несколько метров песка и сделал фото своей работы. Также на пересечении улицы Зодчего России, а также площади Ломоносова поставили на домкраты снегоуборочный трактор, крутя колеса вхолостую. Лидером движения "Красивый Петербург" было обращено внимание на коммунальщиков, предпочитающих ночью вместо расчистки улиц спать.На Юго-Западе заметили, что работники ГУДП "Путь" не способны разобраться, что делать с предназначенным для обработки улиц солевым раствором. Его временами выливают на сухой тротуар либо в канализацию.