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Активисты обвинили власти Санкт-Петербурга в симуляции уборки снега

Питерские жители стали свидетелями ряда необычных "явлений" в ходе уборки службами СПб дорог от выпавшего снега. Активисты организации "Красивый Петербург" после нескольких инцидентов обвинили власти Санкт-Петербурга в том, что они имитируют уборку дорог.

Активисты обвинили власти Санкт-Петербурга в симуляции уборки снега

Общественники сообщили, что очевидцы в Калининском районе засняли грузовик с песком, остановившийся посреди дороги. Водитель большегруза высыпал несколько метров песка и сделал фото своей работы. Также на пересечении улицы Зодчего России, а также площади Ломоносова поставили на домкраты снегоуборочный трактор, крутя колеса вхолостую. Лидером движения "Красивый Петербург" было обращено внимание на коммунальщиков, предпочитающих ночью вместо расчистки улиц спать.

На Юго-Западе заметили, что работники ГУДП "Путь" не способны разобраться, что делать с предназначенным для обработки улиц солевым раствором. Его временами выливают на сухой тротуар либо в канализацию.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:15
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