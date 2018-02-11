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Влад Соколовский до сих пор сталкивается с негативом по поводу слухов о его нетрадиционной ориентации

Влад Соколовский достаточно часто сталкивается со стороны хейтеров с негативом, который связан со слухами о его нетрадиционной ориентации.

Влад Соколовский до сих пор сталкивается с негативом по поводу слухов о его нетрадиционной ориентации


Влад Соколовский обратился к своим недругам и сообщил, что во время его участия в коллективе «БиС» пиарщики группы специально выдумали, что с Дмитрием Бикбаевым у них однополая любовь.

Соколовский стал очень популярным еще в 16 лет. На данный момент исполнитель выступает сольно, но продолжает сталкиваться с негативом со стороны фанатов. Он до сих пор помнит, как заблуждение, связанное с его именем чуть не разрушили ему карьеру.

Сейчас исполнитель находится в счастливом браке с певицей Ритой Дакотой. У пары совсем недавно на свет появилась дочка, а сейчас вся семья находится в отпуске на Бали и постоянно делятся фотоснимками. Репутация, казалось бы, безупречная, но Влад довольно часто сталкивается с отрицательными комментариями в свой адрес, которые связаны с его сексуальной ориентацией.

Поклонники защитили Влада и посоветовали ему не обращать никакого внимания на критику. Но Влад останавливаться не намерен, ведь у этой пары еще много творческих планов и проектов. А это значит, что в скором будущем они порадуют своих фанатов яркими выступлениями.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:14
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