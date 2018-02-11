Свыше 130 тысяч домов остались без света в Австралии из-за непогоды

Порывы ветра достигали 90 км/ч. В штате было объявлено штормовое предупреждение, но с тех пор его отозвали. В некоторых городах выпал град размером с теннисный мяч. Без света после урагана остались 55 000 жилищ в городе Логан, а также 32 000 жилищ в Брисбене. При этом ещё 15 000 без электричества остались в заливе Мортон. Стоит отметить, что одного из местных жителей ударило в ванной током после того, как в соседнее жилище ударило молнией. Мужчина в итоге был госпитализирован. Касательно других пострадавших информация отсутствует.По словам синоптиков в регионе средняя температура на сегодняшний день превышает средние показатели примерно на 5-9 град. Так в юго-западной части Квинсленда температура поднялась до 44,9 град. Согласно ожиданиям аномально жаркая погода на территории региона сохраниться до конца будущей недели.