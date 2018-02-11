АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Ксения Бородина забежала на 15 минут в ЦУМ

Ведущая известного шоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала пользователям, что у нее было всего лишь 15 минут, чтобы погулять по ЦУМу.

Ксения Бородина забежала на 15 минут в ЦУМ

Сегодня Ксения решила показать подписчикам, как она проводит выходные. Она вместе со своей подругой устроила себе культурный вечер, однако им удалось выделить 15 минут своего времени, чтобы погулять по ЦУМу.

Об этом Бородина рассказала, опубликовав на своей странице в социальных сетях фотографию, сделанную в зеркале одного из бутиков. На ней она позирует в шубе рядом с подругой. Ведущая добавила, что они настоящие «театралки», и хоть на несколько минут, но все-таки успели забежать в ЦУМ.

Пока одни поклонники желали подругам приятного вечера, другие не смогли не обратить внимание на шубу Ксении. В выборе верхней одежды пользователи разделились на два лагеря.

Ксения Бородина забежала на 15 минут в ЦУМ

Одни раскритиковал звезду за то, что она носит меха убитых животных. Другие, встали на защиту Бородиной, добавив, что убитых зверей уже не спасти, а шуба не только отлично согревает в такую погоду, но и очень стильно выглядит. Некоторые даже поинтересовались, где Ксения приобрела себе такую обновку.

Несмотря на подобные разногласия, многим понравилась данная публикация. Это доказывает тот факт, что меньше чем за час фотография набрала уже 65 тысяч лайков.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 19:55
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов приедет
К утру 12 февраля в Москве может выпасть до 6 см
«Почта России» планирует с марта поднять цены на
Собянин сообщил про открытие новых станций
Зимние Олимпийские игры-2018 находятся под
Объём посылок, получаемых россиянами из-за
ЦРУ отрицает сообщения касательно выплаты
Авторы отложили выпуск обновления популярной игры
Стамбул: Состоялась встреча пресс-секретаря
Канадские хоккеистки разгромили россиянок в
Белый дом поддержал Израиль вследствие инцидента
YouTube отнёс видео о заточке ножей к детскому
Саакашвили заявил, его прабабушка спасла Сталина
Иван Ургант отказался сниматься в «Гардемаринах»
Энтузиасты запустили Windows 10 для ARM на
Способность Homo sapiens к рисованию ученые
Светскую львицу Алену Кравец не узнали на фото
Житель Сочи сдал билет на Ан-148 и избежал гибели
Компания Blackmagic объявила про выход бюджетной
Анна Седокова поведала о своей травме и способе
Эксперты: Программное обеспечение для
В Британии провели повторное исследование обломка
Алексей Панин опубликовал снимок голых
Джастин Тимберлейк устроил повторно «момент
Оксана Самойлова показала на видео, как покатала
Представлена рестайлинговая версия седана Lifan
Сергей Лазарев рассказал постыдную правду о Лере
Николай Басков и «Дискотека Авария» приготовили
Hyundai Kona Electric 2019 может превзойти
Поклонники сравнили Светлану Лободу с Ким
Просмотреть все новости