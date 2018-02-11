Ксения Бородина забежала на 15 минут в ЦУМ

Сегодня Ксения решила показать подписчикам, как она проводит выходные. Она вместе со своей подругой устроила себе культурный вечер, однако им удалось выделить 15 минут своего времени, чтобы погулять по ЦУМу.Об этом Бородина рассказала, опубликовав на своей странице в социальных сетях фотографию, сделанную в зеркале одного из бутиков. На ней она позирует в шубе рядом с подругой. Ведущая добавила, что они настоящие «театралки», и хоть на несколько минут, но все-таки успели забежать в ЦУМ.Пока одни поклонники желали подругам приятного вечера, другие не смогли не обратить внимание на шубу Ксении. В выборе верхней одежды пользователи разделились на два лагеря.Одни раскритиковал звезду за то, что она носит меха убитых животных. Другие, встали на защиту Бородиной, добавив, что убитых зверей уже не спасти, а шуба не только отлично согревает в такую погоду, но и очень стильно выглядит. Некоторые даже поинтересовались, где Ксения приобрела себе такую обновку.Несмотря на подобные разногласия, многим понравилась данная публикация. Это доказывает тот факт, что меньше чем за час фотография набрала уже 65 тысяч лайков.